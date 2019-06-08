بيل يُخبر ريال مدريد بقراره النهائي حول مستقبله
السبت 08/يونيو/2019 - 11:28 م
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الويلزي جاريث بيل أخبر ريال مدريد بأنه باقٍ ! بالرغم من أن مدربه زين الدين زيدان أوضح تمامًا أنه لا يريده، بيل يريد الاستمرار في ريال مدريد الموسم المقبل.
وذكرت صحيفة "الآس" أن الويلزي بيل أعلم النادي شخصيًا بموقفه، في المقابلات الأولى تولى وكيله جوناثان بارنيت مهمة إيصال قراره إلى النادي إلا أن بيل وقبل مغادرته للمشاركة مع منتخبه طلب مقابلة الإدارة لتوضيح موقفه بنفسه.
بيل لم يخبر الإدارة برغبته في الاستمرار مع النادي وحسب بل أخبرهم أيضًا بأنه لا ينوي الاستماع لأية عروض. الويلزي طلب من الإدارة ألا يزعجوا أنفسهم بالبحث عن وجهةٍ جديدة له لأنه لا يفكر سوى بالاستمرار في البرنابيو.
وفي مدريد، فوجئ النادي كثيرًا بقرار بيل الحاسم وبدأ بافتراض أنه سيكون جزءً من الفريق الأبيض الموسم المقبل. رحيله كان مهمة معقدة نظرًا للإنفاق الطائل الذي كان واجبًا على الفريق الذي يريد ضمه سواء من ناحية قيمة الصفقة أو راتب الويلزي وبعد قرار بيل أصبح رحيله مهمة شبه مستحيلة.
وعلى ذلك فإن دور بيل سيكون ثانوي لكن أكثر ما يُقلق النادي هو اهتمامه بجوانب أخرى أكثر من اللعبة فخلال مقابلته مع الإدارة، أوضح بيل أن أسباب رغبته بالبقاء ترجع لارتياحه وعائلته في مدريد، إعجابه بالطقس وتكيف أطفاله مع المدينة وأنه وجد في العاصمة مكانًا مثاليًا لممارسة شغفه الآخر الغولف.
بيل لا يعتقد أن هناك ناديًا بالعالم سيمنحه ما يطلبه للرحيل ألا وهو راتب صافي يبلغ 17 مليون يورو ومن هذا المنطلق، يُفضّل حياته الشخصية على الرياضة، هو يعلم أنه سيلعب دقائق قليلة مع زيدان لكن ما لا يقلقه كثيرًا هو أنه سيظل أساسيًا مع منتخبه وإن لم يلعب في مدريد.
في سنوات اليورو والمونديال، يحاول اللاعبون ضمان دقائق اللعب لكن في حالة بيل لا يُعد هذا سببا قويا لأنه نجم بلاده، ومع وصول لوكا يوفيتش، هازارد ورودريجو جوس، هناك تخمة في الهجوم يحاول النادي تجنبها بخروج براهيم دياز مُعارًا ورحيل لوكاس وبيل. خطة بدأت تتعقد لأن الويلزي لا يريد الرحيل.
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