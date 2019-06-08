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حضور كبير في اختبارات وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية (فيديو وصور)

السبت 08/يونيو/2019 - 11:11 م
حضور كبير في اختبارات وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية (فيديو وصور)
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مصطفي الجندي
 
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إختتمت المرحلة الأولى من إختبارات وزارة الشباب والرياضة لإكتشاف الموهوبين في المحافظات، حيث أقيمت الإختبارات في محافظة المنوفية، على ملعب شبين الرياضي بحضور ما يقرب من 500 لاعب من سن 10 سنوات حتى 18 سنة.

وشهدت الإختبار حضور مكثف من اللاعبين، من أجل حلم الإحتراف الخارجي، حيث تتيح الإختبارات الفرصة للناشئين للسفر إلى هولندا عن طريق شركة التسويق الهولندية أفريكانو سيمو سبورت، تحت رعاية الوزارة.

وأجرى الإختبارات عدد من المدربين بالمنوفية، وهم عماد سرور، وسمير شوقي، وأحمد فيلكس، ومحمد شحاتة، ومحمود حمدي، بجانب عدد من مدربي الشركة الهولندية وهما الثنائي حماده فاروق، وإسلام حجازي .

وحضر الإختبارات محمد حسن مدير الشركة الهولندية، ومحمد سلامة وكيل الرياضة بالمنوفية، وعمر العربي مدير المشروع، ومحمد غريب مدير عام البرامج البدنية بوزارة الشباب والرياضة، مشرفاً على الإختبارات، إضافة إلى جمال السقا مسؤل الإعلام والتسويق للشركة الهولندية بالمنوفية.

حضور كبير في اختبارات وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية (فيديو وصور)
حضور كبير في اختبارات وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية (فيديو وصور)
حضور كبير في اختبارات وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية (فيديو وصور)
حضور كبير في اختبارات وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية (فيديو وصور)
حضور كبير في اختبارات وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية (فيديو وصور)
حضور كبير في اختبارات وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية (فيديو وصور)
حضور كبير في اختبارات وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية (فيديو وصور)
حضور كبير في اختبارات وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية (فيديو وصور)
حضور كبير في اختبارات وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية (فيديو وصور)
حضور كبير في اختبارات وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية (فيديو وصور)
حضور كبير في اختبارات وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية (فيديو وصور)
حضور كبير في اختبارات وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية (فيديو وصور)
حضور كبير في اختبارات وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية (فيديو وصور)
حضور كبير في اختبارات وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية (فيديو وصور)
حضور كبير في اختبارات وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية (فيديو وصور)
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