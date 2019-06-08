الكهرباء السعودية تكشف اسباب انقطاع التيار علي جازان

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء اليوم السبت، أن الرياح الشديدة والعواصف تسببت بتعرض عدد من محافظات جازان، لانقطاعات محدودة في التيار الكهربائي، مشيرة إلى أنه يجري التعامل معها ميدانياً.





وقدمت الشركة عبر حسابها في "تويتر" اعتذارها لمشتركيها في جازان لمرورهم بهذه التجربة.



