تظاهرة في البندقية الإيطالية ضد إبحار السفن الكبرى في خليجها
السبت 08/يونيو/2019 - 10:05 م
وكالات
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تظاهر الآلاف من مواطني مدينة البندقية الإيطالية للمطالبة بمنع مرور السفن الكبرى في خليج المدينة الشهير، وذلك بعد أسبوع من اصطدام سفينة سياحية كبيرة بقارب.
وسار المتظاهرون بعد الظهر في شوارع الوسط التاريخي للبندقية وهم يحملون لافتة كتب عليها: "أخرجوا السفن الكبرى من البحيرة".
وأعلن رئيس بلدية "مارغيرا" التابعة للبندقية، أنه "يجب أن تخرج هذه السفن العملاقة من الخليج.. هي لا تتوافق مع النظام البيئي كما أنها تشكل خطرا على المدينة".
وانطلقت التظاهرة التي دعت إليها لجنة "لا للسفن الكبرى" من ميناء "زاتيري" الخشبي الواقع قبالة جزيرة جيوديكا، في مكان قريب من الحادث بين سفينة سياحية كان على متنها 3 آلاف شخص مع قارب سياحي بعد خروجها عن السيطرة عندما كانت تحاول الرسو، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة.
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