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استبعاد النقاز وضم معلول وساسي لقائمة تونس الأولية بكأس الأمم

السبت 08/يونيو/2019 - 10:04 م
استبعاد النقاز وضم معلول وساسي لقائمة تونس الأولية بكأس الأمم
منتخب تونس
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الفجر الرياضي
 
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كشف الفرنسي ألان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس عن القائمة الأولية لنسور قرطاج استعدادا لكأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

ويتواجد منتخب تونس ضمن المجموعة الخامسة بكأس الأمم والتي تضم كلًا من مالي، موريتانيا وأنجولا.

وتواجد علي معلول لاعب الأهلي وفرجاني ساسي لاعب الزمالك في القائمة التي شهدت استبعاد حمدي النقاز لاعب القلعة البيضاء.

وجاءت قائمة تونس كالتالي:

فاروق بن مصطفى – معز حسن – معز بن شريفية – أيمن دحمان – ياسين ميرياح – وجدي كشريدة – نسيم هنيد – محمد دراغر – ديلان براون – علي معلول – أسامة الحدادي – رامي البدوي – مارك اللمطي – غيلان الشعلاني – أيمن بن محمد – أنيس البدري – إلياس السخيري – فرجاني ساسي – بسام الصرارفي – يوسف المساكني – نعيم السليتي – وهبي الخرزي – طه ياسين الخنيسي – فراس شواط.
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