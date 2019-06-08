فينيسيوس يُغازل نيمار.. ويصرح "هو قدوتي"

أكد النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، أن مواطنه نيمار جونيور دا سيلفا هو مثله الأعلى، وأنه يحاول تقليد أشياء كثيرة من أسلوبه.

وقال فينيسيوس في تصريحات صحفية: "دائمًا ما يرسل لي مقاطع فيديو عن اسلوب لعبه ويخبرني أن أفعل نفس الشيء، هو يفعل أشياء لا يستطيع أحد فعلها".





وأضاف نجم ريال مدريد: "رونالدينيو من اللاعبين الذين أتابعهم واتابع سحرهم، أشاهد مقاطع الفيديو الخاصة به وأتعلم، نيمار ورونالدينيو هما قدوتي".