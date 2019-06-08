حكومة الوفاق تدفع ملايين الدولارات للضغط على ترامب والكونجرس
السبت 08/يونيو/2019 - 08:35 م
أسماء العزب
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أعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم السبت، دفع ملايين الدولارات للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونجرس.
وقال نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، أحمد معيتيق خلال زيارة إلى واشنطن، الجمعة، أن الإدارة الأمريكية أكدت له دعمها لحكومته، داعياً في الوقت نفسه واشنطن إلى الضغط على حلفائها العرب لوقف دعمهم للمشير خليفة حفتر.
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