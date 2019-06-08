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مصلحة السجون تعقد 10 لجان لامتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء (فيديو)

السبت 08/يونيو/2019 - 08:39 م
مصلحة السجون تعقد 10 لجان لامتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء (فيديو)
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عقد قطاع مصلحة السجون، 10 لجان لامتحانات الثانوية العامة، لعدد من النزلاء المتقدمين لأداء الامتحانات بمختلف السجون على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
 
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون، وحرصًا على مستقبل المقيدين منهم بمراحل التعليم المختلفة، وما تضيفه العملية التعليمية عليهم من تأثير بالغ يسهم في إعادة تأهيلهم.
 
كما يأتي ذلك تفعيلاً لمبادئ السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء التي تعلى من قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالعملية التعليمية لنزلاء السجون بما يساهم في عودتهم إلى مدارج المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم.


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