محمد هنيدي يسخر من طوله في فيلمه الجديد: "هنقل إحساس الناس القصيرة"
السبت 08/يونيو/2019 - 08:39 م
شيماء عطية
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سخر الفنان محمد هنيدي من تجسيده شخصية عقلة الأصبع في فيلمه المقبل، من تأليف عمر طاهر، وانتاج مصري، وتشرف شركات عالمية على أعمال الجرافيكس.
وكتب "هنيدي" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "طبعا كان حلمي من زمان اجسد عقلة الأصبع .. عشان انقل احساس الناس القصيرة ليكوا .. واحب اطمن المنتج من موقعي هذا انك مش هتتكلف فلوس كتير في الجرافيك .. مش محتاج تنقص اكتر من ٥ سم ..".
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