سعد الزنط: إريتريا دولة صغيرة جدًا ولكنها مهمة للأمن القومي المصري والعربي

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علق الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنظيره الإريتري، قائلًا: "السيسي يعمل على استعادة الدوري المصري في إفريقيا مرة آخرى".



وتابع "الزنط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، مساء السبت، أن دولة إريتريا دولة صغيرة جدًا ومهمة للأمن القومي المصري والعربية على حد سواء، لافتًا إلى أن إريتريا الدولة الوحيدة في القرن الإفريقي التي وقفت مع مصر في ملف المياه.



وأضاف أن إريتريا مهمة استراتيجيا في القرن الإفريقي، لافتًا إلى أن لقاء الرئيس السيسي بنظيره الإرتيري اليوم هدفه توطيد العلاقات بين البلدين، والعمل على إنشاء المزيد من المشروعات في إريتريا للنهوض باقتصادها، وهذا حق إريتريا على مصر.



هذا واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم السبت الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.



ويأتي اللقاء في إطار حرص مصر على التواصل والتنسيق المستمر مع أشقائها من القارة الأفريقية وتدعيم التعاون والتنسيق معهم في جميع المجالات، كما تعد العلاقات بين مصر وإريتريا من أكثر العلاقات الأفريقية تميزًا، ويمكن وصفها بالعلاقات الاستراتيجية المبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى.

