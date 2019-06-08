أستاذ بمركز البحوث يكشف السبب الحقيقي وراء ارتفاع سعر الليمون
السبت 08/يونيو/2019 - 08:39 م
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد فهيم، أستاذ المناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أسباب ارتفاع أسعار الليمون، حيث وصل سعر الكيلو إلى 100 جنيه.
وأشار "فهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن الليمون ليس محصول مجنون مثل الطماطم، موضحًا أن مواعيد إنتاج الليمون تبدأ من أكتوبر وحتى شهر مارس، ولكن هناك بعض المزارعين يلجأون إلى عملية يطلقون عليها "التصويم" حتى ينتج الليمون أكثر من مرة في العام.
وأوضح أن مساحة الأرض المنزرعة ليمون على مستوى الجمهورية 35 ألف فدان، ونتيجة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، لم نستطع الاستفادة من المساحة بالكامل، بالإضافة إلى أنه كان هناك إقبال كبير على شراء الليمون خلال الفترة الماضية مع نقص الإنتاج فارتفع السعر.
وحذر من إحتمالية تكرار الأمر مع عدد من المحاصيل الاستراتيجية كالبطاطس، والطماطم، إذا لم يكن هناك سياسة زراعية واضحة للمحاصيل الفترة المقبلة.
وأشار "فهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن الليمون ليس محصول مجنون مثل الطماطم، موضحًا أن مواعيد إنتاج الليمون تبدأ من أكتوبر وحتى شهر مارس، ولكن هناك بعض المزارعين يلجأون إلى عملية يطلقون عليها "التصويم" حتى ينتج الليمون أكثر من مرة في العام.
وأوضح أن مساحة الأرض المنزرعة ليمون على مستوى الجمهورية 35 ألف فدان، ونتيجة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، لم نستطع الاستفادة من المساحة بالكامل، بالإضافة إلى أنه كان هناك إقبال كبير على شراء الليمون خلال الفترة الماضية مع نقص الإنتاج فارتفع السعر.
وحذر من إحتمالية تكرار الأمر مع عدد من المحاصيل الاستراتيجية كالبطاطس، والطماطم، إذا لم يكن هناك سياسة زراعية واضحة للمحاصيل الفترة المقبلة.
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