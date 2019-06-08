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ريهام إبراهيم تقدم حلقة اليوم من "هنا العاصمة"

السبت 08/يونيو/2019 - 08:23 م
ريهام إبراهيم تقدم حلقة اليوم من هنا العاصمة
ريهام ابراهيم
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الفجر الفني
 
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يعود برنامج هنا العاصمة على قناة cbc  للبث اليوم وفي نفس موعدة اليومي التاسعة مساء بعد توقف طوال شهر رمضان.

برنامج هنا العاصمة تقديم الإعلاميتين ريهام إبراهيم ولما جبريل.

وتتضمن حلقة مساء اليوم السبت التي تقدمها ريهام ابراهيم الى جانب العديد من الاخبار المحلية والسياسية والاقتصادية، تتضمن فقرتين مهمتين الاولى عن اخر الاستعدادات لبطولة كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق في القاهرة ٢١ يونيو الجاري ومدى جاهزية المنتخب المصري لخوض المنافسات وتستضيف الناقد الرياضي اسلام صادق والناقد الرياضي احمد الخضري.

وتناقش الفقرة الثانية الضغوط النفسية والعصبية التي تتسبب فيها امتحانات الثانويه العامة التي بدأت اليوم للطلاب واسرهم، وتقدم الفقرة مجموعة من النصائح النفسية وارشادات التغذية لمساعدة الأسر والطلاب على تجاوز هذه الضغوط من خلال الدكتورة إيمان جبر استشاري الطب النفسي والدكتورة مها راماديس استشاري التغذية

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