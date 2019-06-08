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آخر كلام.. افتتاح محطات مترو نادي الشمس وهارون والألف مسكن في هذا الموعد

السبت 08/يونيو/2019 - 08:14 م
آخر كلام.. افتتاح محطات مترو نادي الشمس وهارون والألف مسكن في هذا الموعد
المترو
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هدى عبدالرازق
 
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قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، إن قطارات المترو عادت لمواعيد عملها الأساسية قبل رمضان، حيث كانت أول رحلة في الساعة الخامسة وربع فجرًا، وآخر رحلة في الساعة الواحدة صباحًا.

وأشار "عبدالهادي"، خلال إتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن عدد رحلات القطارات على مستوى الخطوط الثلاث تبلغ 1664 رحلة يوميًا، مؤكدًا أن اليوم لم يكن هناك أي زحام بالقطارات.

ونوه بأن محطات نادي الشمس، وهارون، والألف مسكن سيتم افتتاحهم السبت المقبل.
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