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ألمانيا تؤكد دعمها للعراق في جميع المجالات

السبت 08/يونيو/2019 - 07:04 م
ألمانيا تؤكد دعمها للعراق في جميع المجالات
هايكو ماس
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وكالات
 
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جدد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، التزام بلاده بدعم العراق في جميع المجالات، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي، برهم صالح، للوزير ماس في بغداد اليوم السبت، وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية.


وذكر البيان أن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والوفد المرافق له".

وأكد الرئيس صالح "أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، واستثمار الفرص المتاحة لتوطيد التعاون الثنائي تحقيقاً للمصالح المشتركة، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والصناعية، مشيداً بجهود التحالف الدولي في دعم العراق بمختلف المجالات ومساندة ألمانيا للشعب العراقي، خاصة في مجال إعادة النازحين وتقديم المساعدة لهم".

كما أكد الرئيس العراقي أن "العراق جزءا أساسيا من عمقه العربي والإسلامي، ولا يمكنه التخلي عن مسؤوليات هذا الدور وفق مبدأ المصالح المتبادلة والمتشاركة في تحقيق الأمن والسلم بالمنطقة".

وشدد صالح على أن العراق سيواصل مساعيه لتوحيد الجهود الرامية لاعتماد لغة الحوار البنّاء، والابتعاد عن منطق التدخل في شؤون الدول، مؤكدا "أهمية دور ألمانيا في دعم جهود تحقيق السلام وتخفيف حدة التوتر في المنطقة حتى تنعم شعوبها بمستقبل افضل ومزدهر".

وبحسب بيان الرئاسة العراقية، جدد ماس التزام الحكومة الألمانية بدعم العراق في المجالات كافة، وحرصها على المضي بتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، مشيدا بدورالعراق المحوري من أجل تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار".

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المزيد عن: دعم المجالات العراق الاعادة ألمانيا
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