"عريقات" يندد بتصريح ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة
السبت 08/يونيو/2019 - 06:34 م
وكالات
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ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم السبت، بتصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، التي اعتبر فيها ضم أجزاء من الضفة الغربية، "حق لإسرائيل".
وقال عريقات في تغريدة على "تويتر"، إن رؤيتهم تستند إلى حق إسرائيل في ضم الأراضي المحتلة، جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي.
وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم تصريحات فريدمان لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، زعم فيها، أن "من حق إسرائيل أن تضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية إليها، وليس كافة الأراضي"، ملقياً اللوم على الجمود الحاصل في عملية السلام مع إسرائيل على السلطة الفلسطينية.
ورفض فريدمان، توضيح الرد الأمريكي حال تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادة إسرائيل.
يشار إلى أن الفلسطينيين أوقفوا اتصالاتهم السياسية مع الإدارة الأمريكية منذ اعترافها في ديسمبر2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويطالبون منذ ذلك الوقت بآلية دولية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل.
وقال عريقات في تغريدة على "تويتر"، إن رؤيتهم تستند إلى حق إسرائيل في ضم الأراضي المحتلة، جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي.
وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم تصريحات فريدمان لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، زعم فيها، أن "من حق إسرائيل أن تضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية إليها، وليس كافة الأراضي"، ملقياً اللوم على الجمود الحاصل في عملية السلام مع إسرائيل على السلطة الفلسطينية.
ورفض فريدمان، توضيح الرد الأمريكي حال تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادة إسرائيل.
يشار إلى أن الفلسطينيين أوقفوا اتصالاتهم السياسية مع الإدارة الأمريكية منذ اعترافها في ديسمبر2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويطالبون منذ ذلك الوقت بآلية دولية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل.
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