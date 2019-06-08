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جالاتا سراي يحسم صراع الاتحاد والهلال على ضم بلهندة

السبت 08/يونيو/2019 - 05:36 م
جالاتا سراي يحسم صراع الاتحاد والهلال على ضم بلهندة
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أميرة فطيم
 
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رفض نادي جالاتا سراي التركي عرض نادي الاتحاد للتعاقد مع اللاعب المغربي الشاب يونس بلهندة والذي يرغب نادي الهلال في ضمه أيضا.

ودخل الهلال والاتحاد في مفاوضات مع جالطة سراي لضم الدولي المغربي، حيث أبدى بلهندة رغبته في الانتقال إلى الهلال.

وأشارت الصحيفة "HÜRRIYET" التركية إلى أن الاتحاد قد عرض تقديم راتبًا سنويًا لبلهندة يقدر بـ6 ملايين يورو، فيما سيحصل نادي جالطة سراي على 12 مليون يورو.

ورفض النادي التركي فكرة بيع لاعبه المغربي على أمل تألقه مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية في الصيف الحالي.
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