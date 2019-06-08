5 محاضر غش في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، حصيلة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، والتي شهدت تحرير خمسة محاضر غش لطلاب حاولوا الغش في اللغة العربية، في لجان الامتحان بمدارس "أبو كبير" الثانوية بنين، و"الشهيد هشام عبدالعال" بفاقوس، بينهم محاضر لطالبين اثنين قاموا بتمزيق كراسات الإجابة.





كما تم رصد إصابة 6 طلاب بحالات إغماء داخل اللجان، حيث جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة وخروجهم جميعًا فور تعافيهم.





وأدى 44 ألف و584 طالب وطالبة امتحانات اليوم الأول للثانوية العامة، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، موزعين على 122 لجنة امتحان بكافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، فيما انتظمت الخدمات الأمنية المُكلفة بتأمين امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.





فيما جرى تعزيز الخدمات الأمنية، فيما تم تخصيص غرفة عمليات لمتابعة ورصد أية شكاوي، فضلا عن تأمين عملية استلام المظاريف وتوزيعها على رؤساء اللجان، مع التشديد على وضع خدمات مكثفة على كل لجنة.



