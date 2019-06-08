ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رفع جلسة محاكمة المعزول وقيادات الجماعة بـ "اقتحام الحدود الشرقية" للقرار

السبت 08/يونيو/2019 - 05:08 م
رفع جلسة محاكمة المعزول وقيادات الجماعة بـ اقتحام الحدود الشرقية للقرار
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
مـروة هيـكل
 
Advertisements
رفعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير؟، وذلك للمداولة وإصدار القرار.

وذلك بعد أن انتهت المحكمة من الاستماع إلي المرافعة الختامية للمحامي علاء علم الدين الحاضر للدفاع عن كل من محمد بديع عبد المجيد سامي "مرشد جماعة الإخوان المسلمين" والقياديين بالجماعة صفوة حمودة حجازي رمضان وعصام الدين محمد حسين العريان وصبحي صالح موسى أبو عاصي وحمدي حسن علي إبراهيم.

والذي كان قد طالب ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم بأمر الإحالة بناء علي 34 دفعاً قانونيا قدمهم للمحكمة في مذكرته الختامية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
  
 

Advertisements
المزيد عن: محكمة جنايات جنوب القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي محاكم طرة الدائرة 11 إرهاب
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال