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هل تفكر أنغام وزوجها أحمد إبراهيم في إنجاب طفل؟

السبت 08/يونيو/2019 - 04:09 م
هل تفكر أنغام وزوجها أحمد إبراهيم في إنجاب طفل؟
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الفجر الفني
 
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صرحت الفنانة أنغام بأن لديها من الأبناء ما يغنيها عن إنجاب المزيد من زوجها أحمد إبراهيم، مشيرة إلى أن الأبناء رزق بيد الله وأنها لم تتحدث مسبقا مع زوجها في هذا الشأن.

أما عن أحمد إبراهيم فقد صرح بأن أبنائه مالك وعيسى أغلى عنده من الدنيا ولا يود أن يكون له أبناء غيرهما فحبه لهما فوق الوصف ومن أجلهما تحمل الكثير من التجاوزت في حقه وحق زوجته أنغام، وذلك خلال حلولهما ضيفا برنامج "توأم روحي" مع نيشان.

وألمحت أنغام إلى أن ياسين ابن اختها الراحلة غنوة أصبح من ضمن أبنائها فهي من ترعاه حاليا كما كانت تعتني بوالدته الراحلة في طفولتها.

وأشار أحمد إبراهيم إلى أن الهجوم الذي أعقب وفاة غنوة كان عنيفا للغاية بسبب ابنها ياسين، وحدث الكثير من التجاوزت بشأن خلافاتها مع أفراد أسرتها.

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