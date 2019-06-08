محافظ الدقهلية: لجنة برئاسة السكرتير المساعد لمراجعة تراخيص مصانع طلخ

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شكل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم لجنة برئاسة المحاسب سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية رئيس مركز ومدينة طلخا ومسئولي الأمن الصناعي والحماية المدنية وإدارة البيئة لمراجعة أوضاع تراخيص المصانع بمركز ومدينة طلخا خلال أسبوع على أن يتم عرض النتائج عليه شخصيا.



وأشار محافظ الدقهلية أن مهمة اللجنة الوقوف على مدى قانونية وسلامة التراخيص الممنوحة لتلك المصانع ومراجعة مدى إلتزامها بالاشتراطات الصناعية اللازمة للترخيص وتوافر شروط السلامة والصحة المهنية من طفايات الحريق المختلفة " البودرة والرغاوي " وحنفيات مياه الإطفاء ومختلف أجهزة وأدوات ومعدات مواجهة الحوادث وخاصة الحريق والماس الكهربائي.



كما أشار شاروبيم إلى عمل اللجنة على تقنين أوضاع المصانع التي لم تكتسب وضع قانوني بعد بشرط الالتزام بصحيح القانون وفي حدود المسموح به لعدم اغلاقها وضمان سلامة موقفها القانوني وإلتزامها بالمعايير المحددة لعمل المصانع بما يضمن الحفاظ على سلامة العاملين بها والبيئة المحيطة ولا يؤثر على الموقع والموقف العام لهذه المصانع فلا ضرر ولا ضرارا.



جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية اليوم لمصنع البلاستيك بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا والذي اندلع فيه حريق صباح أمس الجمعة وتم اخماده وقتها على الفور بعد انتقال سيارات الإطفاء والحماية المدنية للموقع وتعاملها السريع مع الحادث.