ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محافظ الدقهلية: لجنة برئاسة السكرتير المساعد لمراجعة تراخيص مصانع طلخ

السبت 08/يونيو/2019 - 04:03 م
محافظ الدقهلية: لجنة برئاسة السكرتير المساعد لمراجعة تراخيص مصانع طلخ
Advertisements
طباعة
محمد كشك
 
Advertisements
شكل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم لجنة برئاسة المحاسب سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية رئيس مركز ومدينة طلخا ومسئولي الأمن الصناعي والحماية المدنية وإدارة البيئة لمراجعة أوضاع تراخيص المصانع بمركز ومدينة طلخا خلال أسبوع على أن يتم عرض النتائج عليه شخصيا.

وأشار محافظ الدقهلية أن مهمة اللجنة الوقوف على مدى قانونية وسلامة التراخيص الممنوحة لتلك المصانع ومراجعة مدى إلتزامها بالاشتراطات الصناعية اللازمة للترخيص وتوافر شروط السلامة والصحة المهنية من طفايات الحريق المختلفة " البودرة والرغاوي " وحنفيات مياه الإطفاء ومختلف أجهزة وأدوات ومعدات مواجهة الحوادث وخاصة الحريق والماس الكهربائي.

كما أشار شاروبيم إلى عمل اللجنة على تقنين أوضاع المصانع التي لم تكتسب وضع قانوني بعد بشرط الالتزام بصحيح القانون وفي حدود المسموح به لعدم اغلاقها وضمان سلامة موقفها القانوني وإلتزامها بالمعايير المحددة لعمل المصانع بما يضمن الحفاظ على سلامة العاملين بها والبيئة المحيطة ولا يؤثر على الموقع والموقف العام لهذه المصانع فلا ضرر ولا ضرارا.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية اليوم لمصنع البلاستيك بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا والذي اندلع فيه حريق صباح أمس الجمعة وتم اخماده وقتها على الفور بعد انتقال سيارات الإطفاء والحماية المدنية للموقع وتعاملها السريع مع الحادث.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال