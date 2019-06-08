محافظ بني سويف: أجواء مناسبة للطلاب والمراقبين في أول أيام امتحانات ثانوية عامة

Advertisements

تابع المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف سير أول أيام امتحانات الثانوية العامة " الصف الثالث الثانوي "، حيث يؤدي " اليوم السبت " 20 ألف طالب ثانوي بشعبتيها العلمي والأدبي على مسنوى المحافظة في 49 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية السبع في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



واطمأن المحافظ على المنظومة من خلال غرفة عمليات المحافظة المركزية والتى تتصل على مدار الساعة بالغرفة الرئيسية بالتربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية بالمدن السبع، فضلا عن إدارات الآزمات بالديوان العام والتي تم تكليفها برصد أية مشكلات أو معوقات طارئة لسرعة تلافيها وتوفير الحلول والبدائل المناسبة.



وتابع محافظ بنى سويف من خلال رؤساء المدن استمرارية توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات وذلك لتوفير الهدوء فى محيط لجان الامتحانات، وإرسال التقارير اللحظية ليسهل التعامل الفعال مع المشكلات " إن وجدت".



وشدد المحافظ على رؤساء المدن بضرورة متابعة توافر كافة سبل الراحة للطالب لتهيئة الأجواء لهم لأداء الإمتحان بأريحية ومزيد من التركيز، حيث شدد على أهمية الاطمئنان على أن اللجان يتوافر بها المراوح والإنارة اللازمة والمياه المبردة، مع التأكيد على نظافة المدارس من الداخل والمحيط الخارجي لها، وتوفير كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق وخلافه بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة، والمتابعة مع المرور بتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية للجان، وذلك تجنباَ لحدوث تكدسات مرورية او إزعاج ناتج عن ضوضاء آلات تنبيه السيارات.



وتابع محافظ بني سويف مع مسؤولي الصحة والأسعاف تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، حيث أكد مدير مرفق الأسعاف أنه جرى الدفع بـ21 سيارة إسعاف مجهزة بجميع الخدمات الطبية؛ إلى محيط لجان امتحانات الثانوية العامة داخل المحافظة والبالغ عددها 49 موزعة على مراكز المحافظة السبعة،مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف المشاركة مجهزة طبيًا.



وأضاف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة أن المديرية دفعت بأطباء وزائرات صحيات بالتعاون مع التأمين الصحي داخل لجان الثانوية العامة بالمحافظة، تحسبا لأي ظروف يتعرض لها الطلاب داخل اللجان.



ومن جانبه أكد الأستاذ محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم على أنه يطلع المحافظ المستشار هاني عبد الجابر بالمستجدات لحظة بلحظة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الاحتياطات اللازمة لمنع الغش وتسريب الامتحان، وأنه توجد خطة محكمة لتأمين مسار مظاريف الأسئلة والإجابات، وأنه يتم المتابعة المستمرة لمسارات سيارات مندوبي توزيع الاسئلة المكلفين باستلام مظاريف الأسئلة من مركز توزيع الأسئلة بالمديرية الى مواقع اللجان للتيقن من عدم التوقف أثناء الطريق للجان.



وقال وكيل الوزرارة إن عملية تأمين اللجان ومحيطها تمت على أحسن مايجب من خلال قوات الأمن المنتشر بشكل كاف في محيط اللجان، وكذا تأمين خط سير ورق الأسئلة والإجابات، وأنه تمت زيادة عدد أفراد الأمن الإداري المكلفين بتأمين اللجنة من الداخل، علاوة على توفير سبل الأمان لمواجهة الغش.



تجدر الإشارة إلى أن المحافظة قد استعدت لامتحانات الثانوية العامة من خلال العديد من الإجراءات من أهمها قيام محافظ بني سويف بعقد اجتماع موسع مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية بهذا الشأن سبقه اجتماعات عديدة على مستوى أقل بالديوان العام وبمديرية التربية والتعليم وبالإدارات التعليمية،بالإضافة إلى إصدار المحافظ في وقت سابق قرارا بتشكيل لجنة برئاسته للإشراف على امتحانات للشهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى تكليفه قيادات المديرية والجهات المختصة بضرورة توفير الأجواء الملائمة للطلبة والطالبات لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، والإلتزام بالضوابط المقررة.



وتم عقد عدد من بروتكولات التعاون بين مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لتوفير كافة أوجه الاستعدادات اللازمة لخروج عملية الامتحانات بالشكل المطلوب، حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي لبروتكول التعاون مع مديرية أمن بني سويف لضمان كافة اجراءات التأمين لكافة مراحل أعمال الامتحانات، وكذا مناقشة بروتكول التعاون مع مديريات التموين والصحة والكهرباء لتوفير المتطلبات كل في اختصاصه.