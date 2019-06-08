غرق مسجد حي السلام بمياه الصرف الصحي في الإسماعيلية
السبت 08/يونيو/2019 - 04:01 م
هشام إسماعيل
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انتابت حالة من الغضب والاستياء الشديد لدي أهالي منطقة حي السلام بسبب طفح مياه الصرف الصحي فى محيط مسجد حى السلام وقسم شرطة تانى، وباتوا عاجزين عن الخروج من منازلهم وكذلك أطفالهم الذين تضرروا من الروائح الكريهة مطالبين المسؤولين بالتدخل لحل الأزمة.
وأكد الاهالي المتضررين انهم منذ مايزيد عن 48 ساعة ونحن نعيش في أزمة بسبب طفح مياه الصرف وطالبنا الجهات المعنية دون فائدة، وبتنا نعيش في وضع غير آدمي، مؤكدين اننا مش عارفين ندخل المسجد، والرائحة لا تطاق، وقد تقدمنه بعدة شكاوي لمسئولي محافظة الإسماعيلية، لم يتم أي استجاب، وطالب أهلي منطقة حي السلام بتدخل اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية بنزول للوقوف بنفسه علي تلك المشكلة والابتعاد عن التقرير التي لا تمس الواقعة بالحقيقية.
وأكد الاهالي المتضررين انهم منذ مايزيد عن 48 ساعة ونحن نعيش في أزمة بسبب طفح مياه الصرف وطالبنا الجهات المعنية دون فائدة، وبتنا نعيش في وضع غير آدمي، مؤكدين اننا مش عارفين ندخل المسجد، والرائحة لا تطاق، وقد تقدمنه بعدة شكاوي لمسئولي محافظة الإسماعيلية، لم يتم أي استجاب، وطالب أهلي منطقة حي السلام بتدخل اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية بنزول للوقوف بنفسه علي تلك المشكلة والابتعاد عن التقرير التي لا تمس الواقعة بالحقيقية.
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