محافظ أسيوط يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط لجان الثانوية العامة
السبت 08/يونيو/2019 - 03:55 م
سحر فاروق الحمداني
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، اليوم السبت، قوات التأمين المتمركزة خارج محيط المدارس التى بها مقار لجان امتحانات الثانوية العامة والتى بدات اليوم بجميع مراكز المحافظة وذلك للاطمئنان على توفر الامن والهدوء وسلامة الطلاب الذين يؤدون الامتحانات اليوم بجميع لجان الثانوية العامة والبالغ عددها 79 لجنة منها لجنة المتفوقين ولجنة سجن أسيوط العمومى واتخاذ كافة التدابير التى من شانها تذليل كافة العقبات امام رؤساء اللجان والمرافقبين والملاحظين والطلاب حيث تفقد مقر لجنة الشهيد احمد فايز الثانوية ومقر لجنة النيل الاعدادية بنين بحى شرق مدينة أسيوط، رافقه خلال الجولة التفقدية صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم.
واطمأن المحافظ – خلال الجولة – على توفر جميع الخدمات والامكانات امام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدرى الدرجات لممارسة عملهم فضلا عن الاطمئنان على توفير استراحات التربية والتعليم والخاصة لرؤساء اللجان والمراقبين الاوائل مشيرا الى التنسيق مع رئيس جامعة أسيوط لتوفير استراحات المدن الجامعية لاقامة المقدرين لامتحانات الثانوية العامة ابتداءا من يوم الاثنين الموافق 10 يونيو وتجهيزها بجميع الخدمات اللازمة لهم وتوفير كافة سبل الراحة.
وأصدر المحافظ تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة توفير كافة الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة " كنترول أ " ومركز توزيع الاسئلة فضلًا عن مقار تقدير الدرجات وتوفير الخدمات الامنية والمشرفين بتلك المقار على مدار 24 ساعة.
وأكد صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن المديرية استعدت لاستقبال امتحانات الثانوية العامة من خلال تجهيز اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين والمقدرين، لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة السادة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ 24 ساعة بالاستراحات لحل أيه مشكلة قد تطرأ وتلبية احتياجاتهم.
واطمأن المحافظ – خلال الجولة – على توفر جميع الخدمات والامكانات امام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدرى الدرجات لممارسة عملهم فضلا عن الاطمئنان على توفير استراحات التربية والتعليم والخاصة لرؤساء اللجان والمراقبين الاوائل مشيرا الى التنسيق مع رئيس جامعة أسيوط لتوفير استراحات المدن الجامعية لاقامة المقدرين لامتحانات الثانوية العامة ابتداءا من يوم الاثنين الموافق 10 يونيو وتجهيزها بجميع الخدمات اللازمة لهم وتوفير كافة سبل الراحة.
وأصدر المحافظ تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة توفير كافة الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة " كنترول أ " ومركز توزيع الاسئلة فضلًا عن مقار تقدير الدرجات وتوفير الخدمات الامنية والمشرفين بتلك المقار على مدار 24 ساعة.
وأكد صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن المديرية استعدت لاستقبال امتحانات الثانوية العامة من خلال تجهيز اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين والمقدرين، لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة السادة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ 24 ساعة بالاستراحات لحل أيه مشكلة قد تطرأ وتلبية احتياجاتهم.
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