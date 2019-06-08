هازارد يفرض شروطه ليصبح الأعلى أجرا في ريال مدريد
السبت 08/يونيو/2019 - 03:44 م
الفجر الرياضي
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بات النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي المنتقل إلى ريال مدريد الإسباني الأعلى أجرًا في الملكي.
وقالت صحيفة "إيفننج ستاندارد" إن راتب هازارد الأسبوعي تضاعف من 200 ألف جنيه إسترليني (225 مليون يورو) إلى 400 ألف جنيه إسترليني (450 ألف يورو)، مما يعني أن النجم البلجيكي سيتقاضى قرابة 22 مليون يورو سنويًا.
وأصبح راتب هازارد ضعف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الذي يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.
وبات هازارد الأعلى دخلا في ريال مدريد، ليزيح الويلزي جاريث بيل عن صدارة اللائحة، إذ يتقاضى راتبا قدره 17 مليون يورو سنويا، وخلفه القائد سيرخيو راموس براتب 12 مليون يورو، متساويا مع الألماني توني كروس.
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