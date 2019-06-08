حكاية صورة "صلاح" التي انتشرت في العالم
السبت 08/يونيو/2019 - 03:41 م
هدى عبدالرازق
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قال كريم عصام، المصور الذي التقط لحظة فوز محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا إنه فوجىء بحجم انتشار الصور على مستوى العالم، موضحًا أنه يمتلك أكثر من 300 صورة لعائلته وهى تشاهد المباراة، ونشر منهم 4 صور فقط.
وأشار خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن هناك صحفيين من أوروبا اتصلوا به ليطلبوا إذنه أن ينشروا الصور في جرائدهم في الخارج، مضيفا أنه التقط الصور لعائلته دون علمهم.
وأضاف أن الأطفال في عائلته ليس لديهم خبرة كروية، ولكنهم يحبون "صلاح"، ويرتدون التيشرت الخاص به.
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