طلاب الثانوية العامة بدمنهور يستقبلون أولياء أمورهم بالأحضان ويؤكدون سهولة اللغة العربية (صور)

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أنهى طلاب الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، يومهم الأول بانتهاء امتحان مادة اللغة الدينية، وكان قد سبقه امتحان اللغة العربية، الذي أجمع الطلاب على سهولته.



واستقبل طلاب مدارس الثانوية العامة بمدينة دمنهور بعضهم البعض وأولياء الأمور بالابتسامات والأحضان، تعبيرا عن سعادتهم بمستوى امتحان اللغة العربية.





كان قد شهد محيط المدارس بمحافظة البحيرة، توافد طلاب الثانوية العامة بصحبة أولياء أمورهم أمام مدارس مدينة دمنهور، وحرص الطلاب على المراجعة أمام المدارس استعدادًا لدخول اللجان.



ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة عدد 31 ألف و956 طالب وطالبة بواقع 18 ألف و574 علمي علوم و3 آلاف و389 طالب وطالبة علمي رياضة و9آلاف و993 أدبي، وذلك بعدد 99 لجنة بالإضافة للجنة للمكفوفين بالإدارات التعليمية الثمان عشر علي مستوي المحافظة.



وأكد محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يحدث، مشددًا على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ والتسيير على الطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر بمنتهى الشفافية والنزاهة والحيادية والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول مع التأكد من تحقيق الشخصية الخاص بكل طالب.



ومن جانبه وجه اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة باستعداد جميع اللجان لامتحانات الثانوية العامة وتفعيل البروتوكول بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة وكذا الاستراحات مع توفير اسطوانات الغاز بجميع الاستراحات وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة وقيام الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات والحرص علي عدم قطع التيار الكهربائي أثناء فترة عقد الامتحانات مع تكثيف أعمال النظافة خارج اللجان.