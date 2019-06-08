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رئيس "سياحة النواب" يطالب بإعداد كتيب يوزع في المطارات والفنادق عن أهم المعالم خلال بطولة أفريقيا

السبت 08/يونيو/2019 - 02:19 م
رئيس سياحة النواب يطالب بإعداد كتيب يوزع في المطارات والفنادق عن أهم المعالم خلال بطولة أفريقيا
النائب عمرو صدقي
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إسلام شعراوي
 
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قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن إقامة بطولة الأمم الأفريقية في مصر فرصة ذهبية لإعادة إحياء دور السياحة في دعم الاقتصاد الوطنى وتعظيم هذه الاستفادة يقتضى اتخاذ عدد من الخطوات يأتي على رأسها إظهار طبيعة وأخلاق الشعب المصرى من خلال حسن الضيافة التي اشتهر بها المصريين.

وطالب صدقى بإعداد كتيب يوزع في المطارات والفنادق والاستادات الرياضية عن أهم معالم مصر السياحية في كل محافظة وكتيب آخر بأسماء شركات السياحة الراغبة في تنظيم رحلات لضيوف مصر من مشجعى الفرق بشروط ميسرة للتعرف على حضارة مصر.

وتابع رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب: "إعداد حملة للترويج للسياحة في مصر من خلال السفارات المصرية في الدول المشاركة في البطولة يسهم في خلق عنصر التشويق لدى مواطنى هذه الدول للتعرف على تاريخ حضاراتنا المصرية إلى جانب إعداد فيلم وثائقى يعرض بالإستادات بين شوطى المباريات عن أهم الأماكن السياحية في كل محافظة وما تشتهر به من صناعات".
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المزيد عن: بطولة الأمم الافريقية النائب عمرو صدقى
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