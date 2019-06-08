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البابا تواضروس: "نصلي من أجل جميع أولادنا اللى بيمتحنوا"

السبت 08/يونيو/2019 - 02:18 م
البابا تواضروس: نصلي من أجل جميع أولادنا اللى بيمتحنوا
البابا تواضروس
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ماريان ناجى
 
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أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية خلال صفحة  الكنيسة القبطية الارثوذكسية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي  فيس بوك  على الصلاة من اجل طلاب الثانوية العامة وقال : "نصلى من أجل جميع أولادنا اللى بيمتحنوا .. ربنا يبارك تعبهم وجهدهم".

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية العامة اليوم السبت، "ربنا يعوض هذه الأتعاب بالفرح لهم ولأسرهم ولمجتمعهم".

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات تجليس أسقف جنوب أفريقيا وسيامة أساقفة جدد مساء اليوم السبت بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

جديرا بالذكر أنه قد بدأ منذ قليل، اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية وتفتح اللجان أبوابها للطلاب في الساعه التاسعة صباحا وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالبا وطالبة منهم 264،653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

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