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عمان تفرض ضرائب بنسبة 100% على التبغ اعتبارا من 15 يونيو الجاري

السبت 08/يونيو/2019 - 02:08 م
عمان تفرض ضرائب بنسبة 100% على التبغ اعتبارا من 15 يونيو الجاري
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قررت سلطنة عمان فرض ضرائب بنسبة 100 بالمئة على التبغ ومشروبات الطاقة، اعتبارا من 15 يونيو الجاري، بالإضافة إلى فرض ضرائب بنسبة 50 بالمئة على المشروبات الكربونية(الغازية)، طبقا للموقع الالكتروني للأمانة العامة لهيئة الضرائب.

وكان صالح بن سيد ماسان، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الشورى قد قال في نوفمبر الماضي إن الضرائب يمكن أن تحقق 260 مليون دولار أمريكي سنويا.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت إن الإجراءات تأتي حسب اتفاق بشأن الضرائب، توصل إليه مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 .
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