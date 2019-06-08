ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حبس متهمين بسرقة مساكن الشروق ومدينة بدر

السبت 08/يونيو/2019 - 02:14 م
حبس متهمين بسرقة مساكن الشروق ومدينة بدر
محكمة - أرشيفية
Advertisements
طباعة
مـروة هيـكل
 
Advertisements
جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنح الشروق وبدر، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، حبس متهمين بسرقة المساكن، لمدة  15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكانت قد نجحت قوة أمنية تابعة قسم شرطة الشروق فى ضبط شخصين حال قيامهما بالقفز من أعلى سور أحد المجمعات السكنية، وبحوزتهما حقيبة سوداء اللون بداخلها (جهاز تابلت - 5 هاتف محمول - جهاز كمبيوتر "لاب توب" - مقص حديدى).

وبمناقشتهما اعترفا بسرقتها من داخل مسكنين بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما.

وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة وأقرا بعدم اكتشافهما واقعتى السرقة بعد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال