حبس متهمين بسرقة مساكن الشروق ومدينة بدر

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنح الشروق وبدر، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، حبس متهمين بسرقة المساكن، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.





وكانت قد نجحت قوة أمنية تابعة قسم شرطة الشروق فى ضبط شخصين حال قيامهما بالقفز من أعلى سور أحد المجمعات السكنية، وبحوزتهما حقيبة سوداء اللون بداخلها (جهاز تابلت - 5 هاتف محمول - جهاز كمبيوتر "لاب توب" - مقص حديدى).





وبمناقشتهما اعترفا بسرقتها من داخل مسكنين بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما.





وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة وأقرا بعدم اكتشافهما واقعتى السرقة بعد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



