نقل 5 طالبات للمستشفى لإصابتهم بإغماء داخل لجان الثانوية العامة ببني سويف

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أصيبت 5 طالبات بإغماء، أثناء تواجدهن بلجان امتحانات الثانوية العامة، بمحافظة بني سويف، في 5 مدارس بمراكز إهناسيا وسمسطا وناصر، ومدينة بني سويف.



وتلقت غرفة طوارئ مديرية الصحة، إخطارًا بنقل سيارات الإسعاف بنقل 5 طالبات لإصابتهن بإغماء، خلال أدائهن امتحان اللغة العربية، في الفترة الأولى، من أول أيام امتحانات الصف الثالث الثانوي بمدارس المحافظة.



وأكد مصدر بمديرية الصحة، أن الطالبات الخمسة، هن: "مي ع.ع" 18 سنة، مصابة بإغماء ونقلتها سيارة الإسعاف من مدرسة الثانوية بنات بمدينة بني سويف، إلى مستشفى التأمين الصحي، والطالبة "أميرة ص.أ" 17 سنة، نقلتها سيارة الإسعاف من مدرسة سمسطا الثانوية بنات إلى المستشفى المركزي و"أسماء م.ع" 18 سنة، نقلتها سيارة الإسعاف من مدرسة فاطمة الزهراء بمدينة ببا، إلى المستشفى المركزي، و"مروة م.م" نقلتها سيارة الإسعاف من مدرسة إهناسيا الثانوية بنات إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.



وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة صحة بني سويف، أنه تم الدفع بأطباء وزائرات صحيات بالتعاون مع التأمين الصحي داخل لجان الثانوية العامة بالمحافظة وتزويدهم بجميع الأدوية الخاصة بالطوارئ والمستلزمات وكافة التجهيزات تحسبًا لأي ظروف يتعرض له أي طالب داخل اللجان تنفيذا لتعليمات الدكتور هالة زايد وزير الصحة، والمستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف.



فيما أكد الدكتور إسلام عساف، مدير فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، اليوم السبت، أنه تم الدفع بـ21 سيارة إسعاف مجهزة بجميع الخدمات الطبية لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة داخل المحافظة والبالغ عددها 49 لجنة.



وأضاف مدير فرع هيئة الإسعاف، أن سيارات الإسعاف المشاركة في تأمين لجان الثانوية العامة مجهزة بعناية مركزة وبأحدث الأجهزة من التنفس الصناعي وأجهزة إزالة الرجفان المتطورة المستخدمة في حالات توقف القلب.

