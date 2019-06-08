امتحان العربية يرسم الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية بعين شمس (صور)
السبت 08/يونيو/2019 - 02:10 م
تصوير : بلال احمد
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