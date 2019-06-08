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امتحان العربية يرسم الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية بعين شمس (صور)

السبت 08/يونيو/2019 - 02:10 م
امتحان العربية يرسم الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية بعين شمس (صور)
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تصوير : بلال احمد
 
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امتحان العربية يرسم الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية بعين شمس (صور)
امتحان العربية يرسم الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية بعين شمس (صور)
امتحان العربية يرسم الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية بعين شمس (صور)
امتحان العربية يرسم الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية بعين شمس (صور)
امتحان العربية يرسم الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية بعين شمس (صور)
امتحان العربية يرسم الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية بعين شمس (صور)
امتحان العربية يرسم الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية بعين شمس (صور)
امتحان العربية يرسم الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية بعين شمس (صور)
امتحان العربية يرسم الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية بعين شمس (صور)
امتحان العربية يرسم الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية بعين شمس (صور)
امتحان العربية يرسم الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية بعين شمس (صور)
امتحان العربية يرسم الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية بعين شمس (صور)
امتحان العربية يرسم الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية بعين شمس (صور)
امتحان العربية يرسم الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية بعين شمس (صور)
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