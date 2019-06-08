نقل 3 إصابات من طلاب الثانوية العامة بالمنوفية
السبت 08/يونيو/2019 - 02:09 م
أحمد الباهي
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صرح مصدر مسؤول بإسعاف المنوفية، عن نقل 3 حالات مصابين من طلاب الثانوية العامة، من لجنة مدرسة التعليم الأساسى بمركز أشمون، إلى مستشفى أشمون العام.
وهم "عبلة خالد جودة" مصابة بمغص معوي، وحمدي مجدي عبد الحليم مصاب بأزمة تنفسية، ومحمد حمدي أبو العلا مصاب بدوار مع صداع وقيئ.
وهم "عبلة خالد جودة" مصابة بمغص معوي، وحمدي مجدي عبد الحليم مصاب بأزمة تنفسية، ومحمد حمدي أبو العلا مصاب بدوار مع صداع وقيئ.
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