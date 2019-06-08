محافظة الشرقية تسجل أول حالة وفاة بسبب امتحانات الثانوية العامة
توفيت طالبة بالثانوية العامة بمحافظة الشرقية، مساء أمس الجمعة، إثر تناولها جرعة زائدة من المسكنات، ومن المقرر تشييع الجثمان اليوم السبت.
تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوكبير باستقبال مستشفى أبوكبير المركزي لفتاة تدعى "أ.م.م" طالبة بالثانوية العامة مقيمة بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير جثة هامدة، إثر تناولها جرعة زائدة من أدوية المسكنات بعد شعورها بألم في البطن، ما أدى لإصابتها بنزيف في المعدة وتوفيت.
وبانتقال قوة من الشرطة وسؤال أسرة الفتاة، أفادوا بأنها كانت تستعد للامتحانات وشعرت بحالة من التوتر والخوف ومكثت تذاكر دروسها لفترات طويلة دون أن تتناول أي أطعمة أو مشروبات ما أدى لشعورها بألم في البطن، وتناولت أدوية مسكنة لتهدئتها لكن حالتها تدهورت واشتكت من آلام حادة في المعدة، وأثناء نقلها من المنزل إلى المستشفى لفظت أنفاسها الأخيرة.
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