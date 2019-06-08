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اللغة العربية ترسم البهجة على وجوة طلاب الثانوية العامة في الغربية

السبت 08/يونيو/2019 - 12:59 م
اللغة العربية ترسم البهجة على وجوة طلاب الثانوية العامة في الغربية
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أيمن يحيي
 
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سادت حالة من الفرحة على وجوة طلاب الثانوية العامة اليوم السبت، وذلك بعد أداء امتحان اللغة العربية، وأكد الطلاب ان الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط.

وعقب انتهاء الامتحان قام الطلاب بالحديث مع أولياء أمورهم من خلال النوافذ وأكدوا لهم على سهولة الامتحان وعن سعادتهم بامتحان اللغة العربيه وانهم يتمنوا ان ياتى باقى الامتحانات بسهولة اللغة العربية.

وجدير بالذكر أن الامتحانات تعقد داخل المحافظة في 104 لجنة على مستوى المحافظة وتستقبل امتحان 34الف و532 طالب وطالبة، وسط اجراءات أمنية وتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب اثناء الامتحانات.
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