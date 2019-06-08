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7 حالات إغماء في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالشرقية

السبت 08/يونيو/2019 - 12:59 م
7 حالات إغماء في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالشرقية
أرشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
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رصدت غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إصابة مُعلم و6 طلاب بحالات إغماء واكتئاب داخل لجان الامتحان، وذلك في اليوم الأول للامتحانات.

وجرى نقل المصابين جميعهم إلى المستشفيات القريبة بواسطة سيارات الإسعاف.
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