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ضبط طالبة تصور امتحان العربي وتنشره عبر الإنترنت بدمياط

السبت 08/يونيو/2019 - 12:58 م
ضبط طالبة تصور امتحان العربي وتنشره عبر الإنترنت بدمياط
أرشيفية
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هند الشيال
 
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قال السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، رصدت قيام طالبة بلجنة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة دمياط الجديدة، بتصوير الامتحان ونشره على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقال سويلم، انه على الفور تم التحقيق مع الطالبة بمعرفة الشئون القانونية وضبط الموبايل المستخدم واستبعاد رئيس اللجنة وإيقاف ملاحظين عن العمل باللجنة وإحالتهم للشئون القانونية.
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