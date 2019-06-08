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وزير الخزانة الأمريكي: لن نبرم أى اتفاق مع الصين قبل لقاء رئيسي البلدين

السبت 08/يونيو/2019 - 12:40 م
وزير الخزانة الأمريكي: لن نبرم أى اتفاق مع الصين قبل لقاء رئيسي البلدين
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أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن واشنطن منفتحة على إجراء مزيد من المفاوضات مع الصين حول حربهما التجارية الجارية لكنه أكد أن أي اتفاق لن يبرم قبل لقاء رئيسي البلدين في نهاية الشهر الجاري.


وحذّر منوتشين أمام الصحافيين على هامش اجتماع وزارة المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في اليابان، من أنّ بلاده ستواصل الضغط عبر الرسوم الجمركية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال "نحن على طريق إبرام اتفاق تاريخي. إذا أرادوا العودة إلى الطاولة وإنجاز الاتفاق بالشروط التي نواصل التفاوض عليها، فسيكون هذا رائعا. وإذا لم (يرغبوا في ذلك)، وكما قال الرئيس فسنواصل فرض الرسوم".


ويلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ خلال قمة مجموعة العشرين في اوساكا في اليابان في 28 و29 حزيران.

 وتوقع منوتشين أن يتم الإعلان عن أي اختراق محتمل في المفاوضات حينها على الأرجح.
وقال "أتوقع أن يتحقق التقدم الرئيسي في اللقاء بين الرئيسين خلال قمة قادة مجموعة العشرين".


وأوضح منوتشين أنه سيعقد جلسة مباحثات مع رئيس المصرف المركزي الصيني يي غانغ على هامش اجتماع وزارة مالية مجموعة العشرين في مدينة فوكوكا في غرب اليابان، لكنه أكد أنها لن تكون "اجتماعا تفاوضيا".
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