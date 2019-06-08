ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جولة تفقدية لرئيس مدينة شبين الكوم على لجان امتحانات الثانوية (صور)

السبت 08/يونيو/2019 - 12:43 م
جولة تفقدية لرئيس مدينة شبين الكوم على لجان امتحانات الثانوية (صور)
Advertisements
طباعة
أحمد الباهي
 
Advertisements
توجه اللواء عصام عبد العال رئيس مركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، للمرور على بعض المدارس التي بها لجان امتحانات الثانوية العامة، للاطمئنان على سير الامتحانات بها.

كما وجه "عبد العال" نائب رئيس المركز والمدينة بسيوني عيد بالمرور على باقي المدارس لمتابعتها، وذلك حرصَا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالمنوفية، 29 ألف و603 طالب وطالبة، موزعين على 77 مقر.
Advertisements
المزيد عن: مصر ثانوي عام امتحانات الثانوية العامة 2019 امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الثانوية العامة اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال