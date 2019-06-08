جولة تفقدية لرئيس مدينة شبين الكوم على لجان امتحانات الثانوية (صور)

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توجه اللواء عصام عبد العال رئيس مركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، للمرور على بعض المدارس التي بها لجان امتحانات الثانوية العامة، للاطمئنان على سير الامتحانات بها.



كما وجه "عبد العال" نائب رئيس المركز والمدينة بسيوني عيد بالمرور على باقي المدارس لمتابعتها، وذلك حرصَا على مصلحة أبنائنا الطلاب.



جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالمنوفية، 29 ألف و603 طالب وطالبة، موزعين على 77 مقر.