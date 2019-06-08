طلاب الثانوية العامة بالغردقة اللغة العربية بشرة خير والأسئلة مباشرة



كما قامت المدارس بالتأكد من تطابق أرقام الجلوس مع كشوف أسماء الطلاب والطالبات.



وفي ذات السياق، قام أولياء الأمور بالتجمع أمام المدارس، للاطمئنان على ذويهم، والتأكد من دخولهم لجان الامتحانات وسط حالة ترقب.



يذكر يؤدي 2426 طالب وطالبة امتحان الثانوية العامة بواقع 14 لجنة و3 مراكز توزيع وسط إجراءات أمنية مشددة.

سادت حالة من البهجة علي وجوه أولياء أمور طلاب المرحلة الثانوية العامة بالغردقة بسبب سهولة إمتحان اللغة العربية مما جعلهم منتظرين لاستقبال إمتحان اللغة الدينية بصدر متفائل.وأكد عدد من الطلاب أن إمتحان اللغة العربية كان في مستوي الطالب المتوسط ولا توجد به أي نقاط صعوبة وجميع الأسئلة مباشرة؛ مؤكدين أنه لا يوجد أي تسريبات من شاومينج أو أي مصادر أخرى.وبدأ صباح اليوم السبت ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر، وقد تم فتح أبواب لجان المدارس في الساعة التاسعة إلا ربع، وسط منع دخول مذكرات المراجعة والهواتف المحمولة، لمنع أية فرصة للغش، ووسط إجراءات تفتيش محكمة.