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محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات الثانوية العامة ويتابع سير الامتحانات

السبت 08/يونيو/2019 - 12:39 م
محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات الثانوية العامة ويتابع سير الامتحانات
أرشيفية
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محمد عزام
 
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت غرفة عمليات الثانوية العامة بمقر مديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات مديرية التربية والتعليم وعلي الألفي نقيب المعلمين لمتابعة سير اليوم الأول للامتحانات التي انطلقت اليوم حيث يؤدي ٥٣٣٢ طالبا وطالبة موزعين على ١٤ لجنة.

واطمأن محافظ بورسعيد علي توفير كافة الخدمات لتهيئة الأجواء المناسب لاولادنا لأداءالامتحانات بتركيز عالي. حيث شهد اليوم الأول انتظام جميع اللجان ولم تسجل غرفة عمليات المحافظة والتربية والتعليم وجود أي مشاكل أو شكاوي حتى الآن. 

كما أكد المحافظ، على أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوي المحافظة والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها حفاظًا على العملية التعليمية.

واشار إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعاون مع التربية والتعليم حتي الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة وفرض الهدوء داخل اللجان وخارجها مشيدا بدور رجال امن بورسعيد في فرض الهدوء والانضباط حول مقرات اللجان الانتخابية.
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