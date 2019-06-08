تأجيل طعن "الخارجية" على استخراج جواز سفر لـ"أيمن نور" لـ 8 سبتمبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة الطعن المقام من وزارة الخارجية ضد أيمن نور وذلك على الحكم الصادر من القضاء الإدارى أول درجة بتجديد جواز سفره، لجلسة 8 سبتمبر المقبل.





وجاء في طعن وزارة الخارجية أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاءه.





وأشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطاؤه".





ولفت الطعن إلى أن "نور" اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه ﻻ يشرف باﻻنتساب لهذه البلد، كما يحرض الدول للتحرك ضد مصر، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتماؤه إلى البلد التي ولد على أرضها، لذا وجب الغاء جواز سفره ومنعه من دخول البلاد



