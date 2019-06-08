ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سياسي يمني لـ "الفجر": مليشيات الحوثي تتخذ من كافة الدور الإسلامية منطلقا لبث سمومها الطائفية

السبت 08/يونيو/2019 - 11:30 ص
سياسي يمني لـ الفجر: مليشيات الحوثي تتخذ من كافة الدور الإسلامية منطلقا لبث سمومها الطائفية
الباحث السياسي اليمني "محمود الطاهر"
Advertisements
طباعة
الشحات غريب
 
Advertisements
علق الباحث السياسي اليمني "محمود الطاهر" حول تحويل مليشيا الحوثي المساجد إلى مجالس للقات والأفكار الطائفية، وما حدث من تقسيم لعيد الفطر المبارك هذا العام، والذي يعد سابقة لم تحدث في تاريخ اليمن.

وقال "الطاهر" في تصريحات خاصة لــ "الفجر"، بأن المليشيات تتخذ من كافة الدور الإسلامية منطلقا لها لبث سمومها الطائفية والإرهابية، وتحويل المساجد لجلسات قات يدل على أن ليس لها اي احترام للأماكن الخاصة للعبادة، وهي بعيدة عن الدين الاسلامي.


وأضاف قائلاً بأن مليشيا الحوثي لو تتقن الاسلام وتعرف سماحته وقدسيته لما حولت الأماكن الطاهرة الخاصة بالعبادة إلى مكان ترمي مخلفاتها وتدنسه بافكارها الطائفية الإرهابية.


وأشار "الطاهر" بأن ما حدث في أظهر أن اليمنينن لم يعد يطيق هذه الجماعة، وبالرغم من فرض المليشيات الارهابية القوة على من سيخالف قرارها، إلا أن اليمنيين خرجوا لأداء صلاة العيد، ولم يلتزموا بتعاليم المليشيا الطائفية الإيرانية.
Advertisements
المزيد عن: محمود الطاهر عيد الفطر المبارك صلاه العيد الباحث السياسي اليمني محمود الطاهر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال