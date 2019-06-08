سياسي يمني لـ "الفجر": مليشيات الحوثي تتخذ من كافة الدور الإسلامية منطلقا لبث سمومها الطائفية

علق الباحث السياسي اليمني "محمود الطاهر" حول تحويل مليشيا الحوثي المساجد إلى مجالس للقات والأفكار الطائفية، وما حدث من تقسيم لعيد الفطر المبارك هذا العام، والذي يعد سابقة لم تحدث في تاريخ اليمن.





وقال "الطاهر" في تصريحات خاصة لــ "الفجر"، بأن المليشيات تتخذ من كافة الدور الإسلامية منطلقا لها لبث سمومها الطائفية والإرهابية، وتحويل المساجد لجلسات قات يدل على أن ليس لها اي احترام للأماكن الخاصة للعبادة، وهي بعيدة عن الدين الاسلامي.









وأضاف قائلاً بأن مليشيا الحوثي لو تتقن الاسلام وتعرف سماحته وقدسيته لما حولت الأماكن الطاهرة الخاصة بالعبادة إلى مكان ترمي مخلفاتها وتدنسه بافكارها الطائفية الإرهابية.









وأشار "الطاهر" بأن ما حدث في أظهر أن اليمنينن لم يعد يطيق هذه الجماعة، وبالرغم من فرض المليشيات الارهابية القوة على من سيخالف قرارها، إلا أن اليمنيين خرجوا لأداء صلاة العيد، ولم يلتزموا بتعاليم المليشيا الطائفية الإيرانية.