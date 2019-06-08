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التحالف يستهدف معاقل الحوثيين في صنعاء والضالع

السبت 08/يونيو/2019 - 11:27 ص
التحالف يستهدف معاقل الحوثيين في صنعاء والضالع
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، عدة مواقع تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في كل من العاصمة صنعاء، ومحافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية في تصريحات لموقع "المشهد العربي"، إن الغارات استهدفت مقراً للميليشيات الحوثية في منطقة رهم بمديرية بني مطر غربي صنعاء، ومخازن الأسلحة في معسكر جربان بمديرية سنحان جنوب صنعاء.

وكانت استهدفت مقاتلات التحالف الخميس، مخازن أسلحة في منطقة النهدين العسكرية، ومعسكر الحفا.

وفي الضالع، أوضحت المصادر أن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات للميليشيات الحوثية في مزارع القُحيزة للدجاج جنوب غرب منطقة ‎باجة، مؤكدة أن مقاتلات التحالف تواصل التحليق بالمنطقة لتعقب أي عناصر أو تجمعات حوثية. 

وفي سياق متصل، نفذت القوات الجنوبية اليوم السبت، عملية نوعية ضد الميليشيات الحوثية بمزارع القحيزة في جبهة حجر شمال الضالع.

وأوضحت مصادر محلية أن القوات الجنوبية نجحت في تدمير مدفع 23 التابع للمليشيات الحوثية بمزارع القحيزة.

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