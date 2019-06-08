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ضبط 73 شخصا منتحلي صفة و94 حادث سرقة متنوع خلال حملات أمنية في أسبوع

السبت 08/يونيو/2019 - 11:26 ص
ضبط 73 شخصا منتحلي صفة و94 حادث سرقة متنوع خلال حملات أمنية في أسبوع
قوات الأمن
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هبة عبد الحفيظ
 
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قامت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية أسفرت جهودها خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالي:

ضبط 18 تشكيل عصابية ضموا 61 متهم، إرتكبوا 94 حادث سرقة متنوع.
ضبط 164 قضية أحداث.
ضبط 6017 قضية مرافق عامة.
ضبط 21 سيارة مُبلغ بسرقتها.
كشف غموض 45 حادث، قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة، تم ضبط مرتكبيها بإجمالى73 متهم.
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