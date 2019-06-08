ضبط تشكيل عصابي لسرقة الـ"توك توك" بالإكراه بحلوان

وتتبعت القوة خط سير هروب المتهمان، واللحاق بهما حتى تمكنت من ضبط أحدهما عاطل 21سنه، مقيم بالصف الجيزة، وبحوزته مركبة التوك توك المستولى عليها.





وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص (جارى تكثيف الجهود لضبطه) وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه والهارب بسرقته بالإكراه.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نجح رجال مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط أحد الأشخاص لإشتراكه مع آخر قاما بسرقة مركبة "توك توك" من قائدها بالإكراه.وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم إستغاث بها سائق توك توك سنه مقيم بدائرة القسم، وقرر بأنه حال سيره أمام محطة مترو حلوان دائرة القسم إستوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية)، وطلبا منه توصيلهما لمنطقة كفر العلو دائرة القسم، وعقب وصولهما إستوليا منه على مركبة التوك توك قيادته كرهًا عنه عقب إلقاء مسحوق الشطة على وجهه ولاذا بالفرار.