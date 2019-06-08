ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير النفط الإيرانى: لا نعتزم الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول

السبت 08/يونيو/2019 - 11:12 ص
وزير النفط الإيرانى: لا نعتزم الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
قال وزير النفط الإيرانى بيجن زنجنه فى مقابلة نشرها الموقع الإلكترونى لوكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامى الإيرانية اليوم السبت إن إيران لا تعتزم الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال زنجنه "لا تعتزم إيران الانسحاب من أوبك... وتأسف لأن بعض أعضاء أوبك حولوا المنظمة إلى محفل سياسى لمواجهة اثنين من الأعضاء المؤسسين هما إيران وفنزويلا".

 

 

 

 

 
Advertisements
المزيد عن: وزير النفط النفط الايرانى النفط الاقتصاد اخبار الاقتصاد الان اخبار الاقتصاد اخبار اقتصاد مصر اليوم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال