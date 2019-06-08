وزير النفط الإيرانى: لا نعتزم الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول

قال وزير النفط الإيرانى بيجن زنجنه فى مقابلة نشرها الموقع الإلكترونى لوكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامى الإيرانية اليوم السبت إن إيران لا تعتزم الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).





وقال زنجنه "لا تعتزم إيران الانسحاب من أوبك... وتأسف لأن بعض أعضاء أوبك حولوا المنظمة إلى محفل سياسى لمواجهة اثنين من الأعضاء المؤسسين هما إيران وفنزويلا".



















