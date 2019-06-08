"الفجر" ترصد اللحظات الأخيرة لمراجعة طلاب الثانوية العامة منهج اللغة العربية أمام اللجان (صور)

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وقف طلاب وطالبات الثانوية العامة امام 114 لجنة مصطحبين الملازم للمراجعة النهائية لمادة اللغة العربية ومعهم أولياء الأمور.



وأغلقت أبواب اللجان في التاسعة صباحا بعد استقبال الطلاب وتفتيشهم حال الدخول، وتركت الملازم امام اللجان.



وكان بدأ طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية اليوم السبت أداء امتحان اللغة العربية كفترة أولي وسيؤدوا في الفترة الثانية امتحان التربية الدينية وسط تعزيزات أمنية مشددة وبعد تفتيش الطلابتزامنامع دخول اللجان.



ويؤدي الامتحان٤٣ ألف ٦٣٢ طالب وطالبة ١٤ ألف٦٤٢طالب وطالبة أدبي و٢٠٠٨٨ طالب وطالبة علمى علوم و٨٤٧٠ طالب وطالبة علمى رياضة و٩٣٦٩ طالب وطالبة منازل و٤٦٥ طالب وطالبة خدمات، وذلك أمام ١١٤ لجنة ما بين ١١٢ لجنة ولجنة السجن ولجنة المتفوقين بجمصة، ومن المقرر انتهاء مارثون الامتحانات يوم ٣ يوليه القادم.



وأوضح وكيل تعليم الدقعلية أنه تم تخصيص٤٤ استراحة، ٢٧ رجالى ١٧ سيدات وتم تجهيز الاستراحات وتوفير سبل الراحة للمقيمين فيها، وتم عمل برتوكولات تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان الامتحانيه ومركز توزيع الأسئلة، ومديرية الصحة لتوفير طبيب لكل لجنه اوزائرة صحيه، والتموين لتوفير احتاجات الملاحظين المقيمين بالاستراحات.



وجرى تجهيز اللجان الامتحانيه بالمراوح والاضاءة الكافية وتم عمل صيانه كامله بكل اللجان الامتحانيه لدورات المياه وتزويدها بالمنظفات.



وصرح عبد الرؤوف، أنه أصدر تعليماته لرؤساء اللجان بضرورة الحزم ومنع الغش بكل صوره، وتوفير الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان، ومنع اصطحاب واستخدام التليفون المحمول للطلبه والملاحظين داخل اللجنة، ووضع التعليمات الامتحانيه في مكان بارز وواضح للجميع وكذلك وضع اللوائح لارشاديه للجنة للتسهل على الطلبة معرفه لجانهم.