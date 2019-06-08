التوتر والقلق يسيطران على طلاب الثانوية العامة بالمنيا قبل امتحان اللغة العربية (صور)

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سيطرة حالة من التوتر والقلق على طلاب الثانوية العامة بالمنيا مع ذويهم قبل دخولهم لجنة لتأدية امتحان اللغة العربية.



وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، إن المديرية تستقبل اليوم السبت 32 ألفا و400 طالب وطالبة بامتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي موزعين على نحو 80 لجنة بمختلف مراكز المحافظة التسع.



من جانبه قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، تشكيل لجنة عليا استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2019، وتختص اللجنة بوضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل وأثناء الامتحان، ووضع خطط تأمين اللجان من الخارج وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحان من مقر الجهة المسئولة عن الطباعة إلى مراكز التوزيع مع تأمينها وتقديم الدعم اللوجستى اللازم للجان امتحانات الثانوية العامة 2019.



وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم باستمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة 2019 طوال 24 ساعة، وأن تكون على اتصال مستمر بغرفة عمليات المحافظة؛ للإبلاغ عن أي أحداث قد تقع لاتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراءات فورية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2019.



وفي إطار الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2019 وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاقه الجغرافي بتوفير أماكن المعيشة للمراقبين الوافدين للمحافظة مع توفير كافة سبل الإعاشة لهم.



وشدد المحافظ على عدم ترك باب اللجنة "المدرسة" مفتوحًا وعلى مدير المديرية ومديري الإدرات التعليمية التسع توفير وسيلة الغلق، وأن تكون المفاتيح نسخة واحدة مع رئيس اللجنة شخصيًا، على أن يظل باب اللجان مغلقا حتى نهاية فترة الامتحان وعدم فتح الباب ما بين الفترتين، وأن يمنع نهائيًا وجود التليفون المحمول أو أي أجهزة رقمية أخرى داخل اللجان.



كما أكد المحافظ على منع تواجد أى شخص داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2019 مهما كان مسماه أو صفته الوظيفية ولأى سبب من الأسباب، ولن يسمح بدخول اللجان إلا لمحافظ الإقليم ومدير مديرية التربية والتعليم أو لجنة من الوزارة.