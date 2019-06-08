توافد طلاب الثانوية على لجان الامتحانات بالأقصر
السبت 08/يونيو/2019 - 09:41 ص
طاهر الحساني
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توافد الآلاف من طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم السبت، على 21 لجنة في محافظة الأقصر، لأداء الامتحانات المؤهلة للمرحلة الجامعية.
واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الأقصر، لامتحانات الثانوية العامة، بتجهيز 21 لجنة على مستوى إدارات المحافظة، التي بدأت صباح اليوم، وتستمر حتى 3 يوليو المقبل.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أن عدد الطلاب المقرر أدائهم الامتحان يبلغ 6489 طالبًا وطالبة على مستوى ادارات محافظة الأقصر.
كما شكلت مديرية التربية والتعليم بالأقصر لجنة ثلاثية للمرور على لجان الامتحانات، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب، كما تتابع اللجنة الاستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين خلال أداء الامتحانات.
واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الأقصر، لامتحانات الثانوية العامة، بتجهيز 21 لجنة على مستوى إدارات المحافظة، التي بدأت صباح اليوم، وتستمر حتى 3 يوليو المقبل.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أن عدد الطلاب المقرر أدائهم الامتحان يبلغ 6489 طالبًا وطالبة على مستوى ادارات محافظة الأقصر.
كما شكلت مديرية التربية والتعليم بالأقصر لجنة ثلاثية للمرور على لجان الامتحانات، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب، كما تتابع اللجنة الاستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين خلال أداء الامتحانات.
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